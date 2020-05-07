"Короче, загнался немного". Комик Дядя Жора перенес инсульт
Украинский комик и шоумен Вадим Мичковский, который выступает под псевдонимом Дядя Жора, оказался в больнице после перенесенного инсульта.
Об этом он сообщил в своем Инстаграме.
По словам Дяди Жоры, он находится в одной из киевских больниц чувствует себя хорошо. Кроме того, он признался, что долго думал над тем, писать об инциденте или нет.
"Все-таки решил поделиться с вами, и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное", — написал Дядя Жора.
По его словам, он не ожидал, что окажется в больнице с инсультом, так как является "здоровым мужиком, полным сил и энергии, живчиком, трудоголиком".
Также Дядя Жора описал первые симптомы: двоилось в глазах и была сильная головная боль.
"И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ… Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, ночью сидел за компом до 3… Выходные — выступления, гастроли, ивенты, проекты … с дороги на праздник, с праздника в дорогу", — написал Дядя Жора.
Также Мичковский заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Напомним, в России после инсульта скончался старейший актер театра Вахтангова.
Также мы писали, что в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт госпитализировали Татьяну Буланову. Певица находится в реанимации.