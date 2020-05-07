Украинский комик и шоумен Вадим Мичковский, который выступает под псевдонимом Дядя Жора, оказался в больнице после перенесенного инсульта.

Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

По словам Дяди Жоры, он находится в одной из киевских больниц чувствует себя хорошо. Кроме того, он признался, что долго думал над тем, писать об инциденте или нет.

"Все-таки решил поделиться с вами, и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустить подобное", — написал Дядя Жора.

По его словам, он не ожидал, что окажется в больнице с инсультом, так как является "здоровым мужиком, полным сил и энергии, живчиком, трудоголиком".

Также Дядя Жора описал первые симптомы: двоилось в глазах и была сильная головная боль.

"И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ… Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, ночью сидел за компом до 3… Выходные — выступления, гастроли, ивенты, проекты … с дороги на праздник, с праздника в дорогу", — написал Дядя Жора.

Также Мичковский заявил, что его тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Напомним, в России после инсульта скончался старейший актер театра Вахтангова.

Также мы писали, что в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт госпитализировали Татьяну Буланову. Певица находится в реанимации.