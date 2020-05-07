Национальная полиция Украины открыла уголовное дело в отношении 66-летнего жителя Кривого Рога за нарисованные им листовки ко Дню Победы с символикой СССР.

Об этом сообщает Криворожское отделение полиции на странице в Facebook.

Отмечается, что пенсионер своими руками оформлял поздравительные открытки с помощью трафаретов, шаблонов и маркеров. На листовки мужчина наносил советские символы, запрещенные украинским законодательством, и лозунги "Слава Красной армии! Слава русскому солдату", затем расклеивал их в центре города.

В Нацполиции сказано, что после жалобы активистов сотрудники Нацполиции задержали 66-летнего мужчину и изъяли у него 20 открыток.

Сообщается, что пенсионеру грозит лишение или ограничение свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. Открыто производство по ч. 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины ("Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов").

Отметим, что в Кривом Роге родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

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