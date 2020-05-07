В Киеве по состоянию на четверг, 7 мая, заработали уже 10 рынков. Еще 27 торговых площадок ожидают открытия.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Так, по данным мэра, в столице должны открыться 37 рынков, но это происходит постепенно - поскольку все торговые площадки должны выполнить регламенты и требования по безопасности.

Сегодня в Киеве уже работают 10 рынков:

"Демеевский",

"Маяк",

"Печерский",

"Владимирский",

"Базар на Лесной",

"Феофановский",

"Одесский",

"Иллис",

"Выгуровский",

"Бессарабский".

По словам Виталия Кличко, остальные рынки в столице откроются, когда только будут готовы работать с учетом необходимых санитарных норм.

Кличко о рынках - с 03:50

Напомним, по данным Минэкономики, на 6 мая в Украине уже открылись более 50% продовольственных рынков, которым с 1 мая разрешили работать в условиях карантина по коронавирусу.