В Киеве из 37 рынков 10 уже возобновили работу. Список
В Киеве по состоянию на четверг, 7 мая, заработали уже 10 рынков. Еще 27 торговых площадок ожидают открытия.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.
Так, по данным мэра, в столице должны открыться 37 рынков, но это происходит постепенно - поскольку все торговые площадки должны выполнить регламенты и требования по безопасности.
Сегодня в Киеве уже работают 10 рынков:
- "Демеевский",
- "Маяк",
- "Печерский",
- "Владимирский",
- "Базар на Лесной",
- "Феофановский",
- "Одесский",
- "Иллис",
- "Выгуровский",
- "Бессарабский".
По словам Виталия Кличко, остальные рынки в столице откроются, когда только будут готовы работать с учетом необходимых санитарных норм.
Кличко о рынках - с 03:50
Напомним, по данным Минэкономики, на 6 мая в Украине уже открылись более 50% продовольственных рынков, которым с 1 мая разрешили работать в условиях карантина по коронавирусу.