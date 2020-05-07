У вице-президента и совладельца российской нефтяной компании "Лукойл" и владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна выявлена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщается на официальном сайте спортивного клуба.

В пресс-службе "Спартака" отметили, что Федун госпитализирован.

"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - говорится на сайте.

Подробностей о состоянии здоровья бизнесмена не указано.

Вчера "Страна" сообщала, что коронавирус обнаружили у министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

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