Вице-президент "Лукойла" и президент "Спартака" госпитализирован с коронавирусом
У вице-президента и совладельца российской нефтяной компании "Лукойл" и владельца московского футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна выявлена коронавирусная инфекция.
Об этом сообщается на официальном сайте спортивного клуба.
В пресс-службе "Спартака" отметили, что Федун госпитализирован.
"У председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна диагностирована коронавирусая инфекция. В данный момент он находится на лечении в больнице", - говорится на сайте.
Подробностей о состоянии здоровья бизнесмена не указано.
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