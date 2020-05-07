Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, что утром у него дома сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски, которые, впрочем, не увенчались успехом.

Об этом Верланов сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - написал он.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день был объявлен конкурс на нового главу ведомства.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

"Страна" подробно разбиралась в том, почему уволили Верланова с Нефедовым и как это связано с Михо.