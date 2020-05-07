Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко потребовал от правоохранителей информации по расследованию дела в отношении его бывшего первого заместители Николая Поворозника, отстраненного на время расследования его возможного взяточничества.

Об этом Кличко заявил в ходе брифинга 7 мая, видео обнародовано в Facebook.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам предоставить информацию о расследовании. Потому что до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Также не предоставили подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных заявлений по делу правоохранительные органы до сих пор не сдалали. Я требую официальной информации касаемо фактов, которые были обнародованы или извинений перед Поворозником", - сказал Кличко.

По его словам, в этом деле необходимо как можно быстрее расставить точки над и.

"Виноват - должен отвечать по закону. Не виноват - для чего тогда кто-то пытается дискредитировать местную власть?" - сказал мэр Киева.

Кличко о Поворознике - с 10:37

Напомним, по версии следствия, Николай Поворозник требовал взятку в размере 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика за содействие в согласовании градостроительных условий и ограничений, а дело открыли еще прошлой осенью. Обыски в мэрии Киева по этому делу прошли 14 апреля. Сам Поворозник все обвинения отрицает.

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