Видео ДТП на проспекте Победы в Киеве. Водитель умер за рулем, а его неуправляемая машина задела четыре легковушки
В Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса Renault потерял сознание или скончался за рулем, а его авто столкнулось с несколькими легковушками.
Об этом сообщает группа в Facebook dtp.kiev.ua.
Столкновение произошло 5 мая. Установлено, что водитель микроавтобуса 1963 года рождения. Он не был пристегнут ремнями безопасности.
На кадрах видно, как его неуправляемый автомобиль, подбив внедорожник Toyota, а также легковые автомобили Chery, Chevrolet и Ford, вылетел на правую полосу, а потом на обочину, где врезался в дерево.
Очевидцы и участники ДТП вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть водителя Renault.
Из-за аварии в районе метро Берестейская образовалась огромная пробка.
Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua
Вчера "Страна" сообщала, что в Праге в ДТП попал министр иностранных дел Чехии.
Мы также писали о трагедии под Киевом, где полицейский застрелился после того, как совершил ДТП, в котором никто не пострадал.