В Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса Renault потерял сознание или скончался за рулем, а его авто столкнулось с несколькими легковушками.

Об этом сообщает группа в Facebook dtp.kiev.ua.

Столкновение произошло 5 мая. Установлено, что водитель микроавтобуса 1963 года рождения. Он не был пристегнут ремнями безопасности.

На кадрах видно, как его неуправляемый автомобиль, подбив внедорожник Toyota, а также легковые автомобили Chery, Chevrolet и Ford, вылетел на правую полосу, а потом на обочину, где врезался в дерево.

Очевидцы и участники ДТП вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие медики констатировали смерть водителя Renault.

Из-за аварии в районе метро Берестейская образовалась огромная пробка.

Видео: Facebook/ dtp.kiev.ua

Вчера "Страна" сообщала, что в Праге в ДТП попал министр иностранных дел Чехии.

Мы также писали о трагедии под Киевом, где полицейский застрелился после того, как совершил ДТП, в котором никто не пострадал.