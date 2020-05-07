За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Это самый большой показатель за все время в стране. По этим данным 7 мая Россия вошла в пятерку стран по количеству зараженных Covid-19.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России, в четверг, 7 мая.

Что всего в Российской Федерации за "нарастающим итогом" зарегистрировано 177 160 случаев Covid-19 (+ 6,8%). По этому показателю 7 мая страна вышла на пятое место в мире, обогнав за сутки Германию (168,1 тысячи случаев) и Францию ​​(173,2 тысячи). Впереди остаются США (1 228,6 тысячи), Испания (220,3 тысячи), Италия (214,4 тысячи) и Великобритания (201,6 тысячи), по данным университета Джона Хопкинса.

В Москве 6703 новых случая за последние сутки. Таким образом, общее число зарегистрированных диагнозов в столице РФ возросло до 92 676.

За последние сутки в целом по России умерли 88 человек с коронавируса, из них тридцать девятой Москве. За сутки в России полностью выздоровели 2 476 человека.

По данным на 7 мая, за сутки коронавирус на Земле выявили у 89 308 человек. Общее число заразившихся достигло 3 753 219 .

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