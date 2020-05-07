По предварительным данным на 1 мая 2020 года международные резервы Украины составили 25,7 млрд долларов (в эквиваленте). В апреле они выросли на 3,1%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в четверг, 7 мая.

"Увеличению международных резервов способствовали прежде всего операции Национального банка - по управлению резервами и на валютном рынке", - заявили в НБУ.

Такую динамику резервов в регуляторе объяснили операциями НБУ на межбанке (чистая покупка в апреле составила 678,8 млн долларов, за месяц Нацбанк продал 44,5 млн долларов), операциями Кабмина по управлению госдолгом, а также переоценкой финансовых инструментов.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,5 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что на 1 апреля 2020 года международные резервы Украины составляли 24,9 млрд долларов (в эквиваленте).

Как мы писали, НБУ и правительство готовятся печатать гривну в мае для покрытия дефицита в 100 миллиардов.