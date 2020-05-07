По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Киеве число инфицированных коронавирусом возросло до 1 675 человек. За минувшие сутки Covid-19 выявили у 24 пациентов. По сравнению со вчерашним днем число новых случаев снизилось почти втрое (суточный прирост 6 мая составлял 68 случаев).

Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

Среди новых заразившихся - пятеро медиков. Один случай в течение прошедших 24 часов оказался летальным. Заболели 11 женщин от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрастом от 30 до 64 лет, а также два мальчика 12 и 13 лет.

По данным Кличко, из 1 675 случаев коронавируса в Киеве 29 оказались летальными, 110 пациентов выздоровели всего и за минувшие сутки - это 11 человек.

Карта коронавируса в Киеве 7 мая по районам:

Напомним, по состоянию на утро 7 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 691 человека.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса 7 мая.