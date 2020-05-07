Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил, что Украина готова вместе с НАТО разработать меры защиты Черноморского региона. Также совместно с Альянсом наша страна может бороться и с коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Пристайко заявил по результатам видеоконференции с послами стран-членов Альянса и представительством НАТО в Украине.

Вице-премьер отметил, что Украине и НАТО следует создать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах. Кроме того, Украина хочет видеть более масштабное присутствие морских сил НАТО и США в Черном море.

Пристайко также упомянул об активном участии Украины в деятельности Альянса по преодолению пандемии коронавируса.

"Украина готова присоединиться к международным усилиям в разработке универсальных мер для гражданской, военной и экономической сфер с целью преодоления последствий пандемии и смягчения экономических результатов карантина. Двигаясь к членству в НАТО, Украина с радостью помогает нашим партнерам в сфере стратегических авиаперевозок. Украинские самолеты активно помогают с доставкой медицинских грузов в рамках программы SALIS", - сообщил он.

Вице-премьер добавил, что немалую опасность во время пандемии представляет кампания по дезинформации, которую проводит Россия.

"Всех беспокоит распространение в медиа разных теорий заговора, имеющих целью ослабить способность государств НАТО и ЕС вместе реагировать на кризис, вызванных пандемией коронавируса. Такие целенаправленные действия наносят дополнительный вред обществу, которое и так претерпело значительные потрясения из-за кризиса", - считает Пристайко.

На днях "Страна" писала, что государства - члены НАТО готовятся к новой волне коронавируса осенью.

Мы также рассказывали, что в марте бывший генсек НАТО Хавьер Солана был помещен в больницу после положительного результата теста на коронавирус.