Нижняя палата парламента Польши (Сейм) преодолела вето и приняла отклоненный верхней палатой закон о дистанционном голосовании на выборах президента.

Об этом пишет РИА Новости.

Отметим, что проект закона о заочном голосовании на выборах президента - по почте - 5 мая отклонял сенат. Однако на следующей день, 6 мая, сейм преодолел наложенное им вето. За проголосовали 236 депутатов, а против – 213. Теперь закон поступит на подпись президента.

Отметим, что сейчас из-за коронавируса в Польше действуют ограничения на перемещение граждан, запрещены массовые собрания, закрыты детские сады, школы, развлекательные заведения и т.п.

Однако ранее глава Госизбиркома, министр государственных активов, отвечающий среди прочего за работу Польской почты, глава канцелярии премьер-министра заявляли, что до выборов осталось слишком мало времени, чтобы нормально организовать дистанционное голосование.

Между тем, первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая, впрочем, это не окончательная дата. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной. Конституция позволяет провести выборы позже этого срока. Крайней датой проведения первого тура является 23 мая.

Напомним, ранее экс-президенты и бывшие премьер-министры Польши призвали бойкотировать президентские выборы по почте.