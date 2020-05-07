Несмотря на то, что многие страны мира начинают отменять карантинные ограничения, Covid-19 не сдает свои позиции. Так, в Ватикане у одного из близких помощников Папы Римского Франциска I обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Понтифика сообщает CNN.

Заразившийся Covid-19, помощник Понтифика еще с начала марта был переведен на удаленный режим работы. Сейчас же он находится дома под наблюдением врачей. Стоит отметить, что это уже 12-й случай заражения коронавирусом в Ватикане.

Отметим, что сам 83-летний Папа Франциск I проверился на коронавирус и получил отрицательный результат теста.

Также мы писали, что в Ватикане Covid-19 заразился прелат, проживающий в одном доме с Папой Римским.