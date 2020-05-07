В Киеве 8 мая дождя не будет, под вечер облачность сменится ясным небом. День будет значительно теплее, чем 7 мая. Пятницу можно провести без зонта, не боясь слишком намокнуть. Если осадки и прогнозируют, то минимальные и не во всех районах столицы.

Публикуем подробный прогноз погоды в столице в преддверии Дня Победы.

Погода в столице по часам

8 мая солнце восходит в 5:20. Ранним утром будет ясная погода, +6 градусов и ветер северо-западный около 4-6 м/с.

В 9 утра в Киеве станет малооблачно. Солнце то и дело будут закрывать тучи, но влажность воздуха будет не такой сильной и вероятность дождя - минимальная.

В 12 часов дня в столице ожидается значительная облачность. Температура воздуха прогреется до +14. Вероятность осадков - около 4%.

В 15 часов дня вероятность дождя возрастет до 5%, ветер усилится до 5-9 м/с. Средняя температура ожидается около +9...+14 градусов.

Вечером будет малооблачно, температура около +6 и отсутствие осадков.

Солнце зайдет в 20:29.

Укргидрометцентр обещает в Киеве незначительные осадки 8 мая. Днем - около +13...+15 тепла. Ночью похолодает до +4...+6.

В Борисполе, Вышгороде и Яготыне Киевской области пройдет ливень.

По данным сайта Синоптик, безоблачным небо в Киеве будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Зато весь день - без осадков. Днем +6..+11 градусов, вечером +9...+7.

Синоптик Наталья Диденко показала фото холодного циклона над Украиной написала на своей странице в Facebook о том, что 8 мая от Киева отцепят навязчивый циклон и столичный синоптический поезд побежит между сиренью и посиневшими носами граждан значительно легче.

В течение дня в Киеве ожидается около +14 градусов. Еще побродят по небу влажные облака, периодически будет дуть порывистый северо-западный ветер.

В дальнейшем тепло станет смелее и уже 10-11 мая воздух в столице прогреется до +22...+25 градусов.

Ранее "Страна" сообщала подробный прогноз погоды на весь май 2020 в Киеве. После незначительного потепления в мае еще прогнозируют снижение температуры. Поэтому внимательно следите за прогнозом погоды.