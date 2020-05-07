За прошедшие сутки 470 украинцев вернулись на Родину тремя эвакуационными рейсами. Их всех оформили в пункте пропуска "Борисполь".

Об этом сообщается в Facebook Государственной пограничной службы Украины.

Самолеты с эвакуированными прилетели из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия). Кроме стандартных контрольных процедур пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья. Среди прилетевших не выявлено людей с повышенной температурой тела или жалобами на симптомы ОРВИ.

В целом пассажиропоток на государственной границе остается довольно низким. За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 000 человек.

1 мая "Страна" сообщала о прибытии в Украину 400 человек из Ливана, Болгарии и Кипра.

А в конце апреля мы рассказывали, что 300 украинцев эвакуировались из Грузии, Италии и Швеции.