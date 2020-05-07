В этом году Владимир Зеленский не издавал указа о праздновании 8 и 9 мая. Такие указы обычно появлялись каждый год при старом президенте, но новый, видимо, решил в этом году специально этот вопрос не регулировать.

Но в этом году на события наложился еще и карантин. В итоге массовых мероприятий проводить специально никто не будет. То есть на официальном уровне праздник будет максимально ужатым по формату. Да и люди намерены в этом году праздновать в изоляции.

Для власти это был шанс не политизировать День победы, который при Порошенко стал яблоком раздора. Власть и ее сторонники отмечали 8 мая - день памяти и примирения. А народ массово праздновал 9 мая - День победы. То есть еще советский праздник.

Предыдущие власти за народом идти не хотели и яростно критиковали "культ победы". И вчера эту эстафету перехватили уже новые, назначенные командой Зеленского люди.

"Страна" разбиралась, какие идеологические установки новая власть дает украинцам накануне Дня победы.

Кто будет определяет смысл Дня победы

Официальное отношение к юбилею Победы в Украине уже несколько лет формирует государственная организация - Институт национальной памяти. Он был создан сразу после другой победы - Евромайдана в 2014 году. И возглавил его один из главных идеологов современной версии украинской истории - Владимир Вятрович.

Под его предводительством ИНП стал скандальной организацией, которая превратила историю в набор пропагандистских идеологических установок. Одних - ОУН, УПА, дивизию СС "Галичина" - у Вятровича объявили героями, других - Советский Союз - оккупантами.

И похожая направленность была и относительно других исторических периодов. Также ИНП руководил декоммунизацией и массовыми переименованиям городов и улиц по всей стране. А идеологические установки Института получили государственный статус и стали транслироваться в школах, вузах и учреждениях культуры.

Всю эту конструкцию поддерживал и президент Петр Порошенко, который к концу правления сформулировал свою триаду: "Армія, мова, віра".

Вслед за Порошенко Вятрович за эти пять лет стал настолько токсичной фигурой, что Кабмин, сформированный "зеленым" большинством, его уволил. Назначив на это место вроде бы более умеренного человека - доцента киевского вуза Антона Дробовича.

Тот изначально заявлял, что тем, разделяющих общество, поднимать не намерен. Хотя и обещал исполнять законы по декоммунизации. Так, Дробович давал понять, что не против снять советские символы с Родины-матери, моста Патона в Киеве и демонтировать памятник Тачанки под Каховкой (правда, потом по этому вопросу отыграли назад).

Также Дробович пока не поддерживает идей о сносе памятника Ватутину в Мариинском парке столицы.

Но настоящим лакмусом для нового главы Института нацпамяти должен был стать День победы. И он им стал.

Что предлагает думать о Победе "институт Вятровича"

В конце апреля на сайте ИНП появились рекомендации, как органам власти преподносить два государственных праздника - 8 и 9 мая. Первая дата официально называется День памяти и примирения, вторая - День победы над нацизмом.

Итак, рекомендации по идеологии ведомство Дробовича выпустило следующие:

1. Война случилась из-за "сговора антигуманных режимов" - нацистского и советского. Звучит, как будто Германия и СССР напали на весь остальной мир. Однако по факту это Гитлер напал 22 июня на территорию Союза (и в том числе - Украины).

2. Украинцы воевали на стороне антигитлеровской коалиции (Объединенных наций).

Интересно, что к воевавшим на стороне этой коалиции почему-то отнесли также и УПА. Хотя эта армия была сугубо партизанской и не представляла какое-либо государство. Более того, о боях УПА с гитлеровцами мало что известно, зато есть множество свидетельств их боев с Красной Армией. Причем начались эти бои как раз тогда, когда Красная Армия воевала с гитлеровцами (в 1944 году). То есть, по факту, УПА под конец войны выступала союзником нацистской Германии и воевала против одной из стран антигитлеровской коалиции.

3. Украина сейчас воюет с агрессором - "путинской Россией", которую ИНП сравнивает с нацистами и говорит, что сейчас угроза та же, что и 75 лет назад.

4. России посвящен еще один пункт - что она не имеет права претендовать на определяющую роль в победе над нацизмом.

Вообще создается впечатление, что документ больше посвящен России, а не развязавшей войну Германии. Так, слова "Россия" и производные встречаются в тексте 45 раз, "советский" и "СССР" - более 50 раз, а "Германия" и производные - 35.

5. Атака на "культ победы" - то есть еще одна шпилька в адрес РФ. "Важнейшим итогом войны должны быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его всеми разумными средствами".

То есть праздновать победу не нужно, как бы говорят нам в институте Дробовича. Также идет постоянное повторение тезиса - нужно меньше говорить об успехах армии и больше - о трагических судьбах людей. То есть победу из повода для гордости переводят в разряд траурного мероприятия.

6. Эвакуированные на восток предприятия УССР у Дробовича относят к убыткам Украины. "Большевики вывезли из Украины 550 промышленных предприятий, имущество и скот тысяч колхозов, совхозов, МТС, десятки научных и учебных заведений, центров культуры, исторические ценности", - грустят в Институте.

То, что все это досталось бы немцам и отдалило бы победу над ними - не упоминается. Также как и то, что после войны и все это было вновь отстроено и восстановлено Советским Союзом.

7. Демонстрация замени победы в Украине запрещена, заявили в институте. Ветеранам позволяется только носить свои награды. А вместо георгиевской ленты рекомендуется надевать красный мак.

По георгиевской ленте обоснование приводится очень интересное. Заявляется, что этот символ использовали власовцы и казаки Краснова, которые служили Гитлеру. Поэтому, мол, этот символ можно считать нацистким.

Кроме того, его использовали русские монархисты, ненавидевшие независимую Украину.

При этом признается, что к символике СССР георгиевская лента особого отношения не имела. Но ее используют в современной России.

В общем очень запутанная трактовка, которая так и не объясняет, на каком основании ношение и изготовление ленты карается штрафом. Ведь этот символ ни к коммунистам, ни к нацистам формального отношения не имеет и не был официально принят в их среде. То есть под действие закона о декоммунизации не подпадает.

Именно поэтому юристы давно говорят о том, что запрет на ношение ленты незаконен.

Кратко все эти тезисы изложил своем сегодняшнем видеоролике и сам Антон Дробович.

В ролике он также сказал, что во время той войны украинцы "воевали за чужие интересы".

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", - заявил Дробович.

По его мнению, "нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни. Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем" (то есть УПА).

Что означает позиция Дробовича

Единственное отличие нового руководителя ИНП от старого - это отсутствие прославления дивизии СС "Галичина" и ОУН в годовщину победы.

В остальном идеологические установки Антона Дробовича - ничем не отличаются от того, что делал Институт при его предшественнике.

Складывается впечатление, что нацистская Германия вообще упоминается авторами методички для галочки. А основной вал критики достается СССР и его армии, в которой воевали 7 миллионов украинцев.

Об их подвигах в той войне предлагается говорить меньше. А больше - скорбеть о погибших, попавших в плен и в трудовое рабство.

Конечно, говорить о жертвах войны необходимо. Но поражает настойчивость, с которой украинская власть пытается дегероизировать войну и перевести ее в статус чисто траурного мероприятия. Хотя другие победители Второй мировой не устают прославлять героизм своих солдат.

Именно фактор победы делает праздник столь массовым в Украине. И если перенести акценты на траур и печаль, то событие утратит и статус праздника.

Видимо, с этой целью вся война для украинцев представляется максимально бессмысленной и "не нашей". Хотя это, конечно, полный нонсенс: нападение произошло в том числе и на украинскую территорию.

В целом все эти тезисы не новы. Важно знать, что их практически полностью поддержала и власть Владимира Зеленского. Но посмотрим, что скажет на 9 мая президент.