Журналиста российского "Первого канала" Алексея Кручинина, которого за сюжет о коронавирусе в Беларуси Минск лишил аккредитации, таки выслали из страны.

Об этом со ссылкой на информацию самого Кручинина сообщает белорусский портал tut.by.

"Меня выслали, сейчас уже нахожусь на территории России. Такое решение приняла комиссия МИД, и мне как гражданину России было предписано покинуть Беларусь до полуночи 6 мая. Никаких официальных писем и постановлений на этот счет я на руки не получил, но мне их и не планировали вручать, насколько я понял", - сказал журналист.

При этом, по его словам, никаких пометок в паспорт о запрете на въезд в Беларусь ему не делали, поэтому въехать в республику он может в любой момент.

"Это не выдворение и не запрет на возврат, права въехать в Беларусь меня никто не лишал", - сообщил Кручинин.

Также аккредитации лишили и оператора "Первого канала", работавшего с Кручининым. Но он гражданин Беларуси.

Напомним, число заболевших Covid-19 в Беларуси растет, на сегодня там выявили уже 19 255 случаев инфицирования. Однако президент Александр Лукашенко ранее заявил, что стране по силам сдержать коронавирус.