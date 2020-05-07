Американская поп-дива Леди Гага назвала дату выхода нового альбома Chromatica, который ранее был отложен из-за пандемии коронавируса.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram, в четверг, 7 мая.

"Путешествие продолжается. Вы можете официально присоединиться ко мне на #Cromatica 29 мая", - написала Леди Гага.

Chromatica - это шестой студийный альбом американской певицы Леди Гаги, выход которого изначально был запланирован на 10 апреля 2020 года.

В альбом войдут 16 песен, в том числе представленная ранее "Stupid Love". В записи альбома принял участие вокалист OneRepublic Райан Теддер, который назвал его "самой крутой штукой, которая выйдет в 2020 году". Также в альбом войдут композиции, записанные совместно с Арианой Гранде, Элтоном Джоном и южнокорейской группой Blackpink.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 6 Май 2020 в 9:00 PDT

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