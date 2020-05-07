Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, ранее жаловавшийся на переполненность нелегальных отелей полуострова, заявил, что курортный сезон-2020 в регионе не состоится. Это связано из-за введенных в связи с распространением коронавируса ограничений.

Заявление политика цитирует издание "МК в Крыму".

По словам Аксенова, предприятия курортной сферы и общественного питания не смогут открыться в ближайшее время.

"Мы должны понимать, что все это (карантинные меры - Ред.) вдолгую. Курортный сезон вряд ли состоится. Будем развивать внутренний туризм, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора", - сказал "глава".

Он добавил, что "власти" полуострова готовят меры поддержки для бизнеса, который был вынужден закрыться.

Также он допустил, что сезон все же откроется, если все будут соблюдать карантин.

"Если каждый из нас на своем месте будет соблюдать ограничительные меры, то есть вероятность, что курортный сезон состоится", - обнадежил Аксенов.

На полуострове подтверждены уже 168 случаев заражения коронавирусом. Вчера там зарегистрировали первую смерть от инфекции.

Как писала "Страна", с 1 мая все прибывающие на полуостров и не имеющие в Крыму регистрации или собственности обязаны отправляться на 14-дневный карантин в обсерваторы.