Православные украинцы сегодня отмечают День святителя Николая Чудотворца, который считается покровителем странников и детей. Именно Чудотворцу молятся водители перед дорогой, моряки в долгом плавании и путешествующие самолетом.

22 мая отмечают годовщину перенесения мощей святителя, праздник еще называют Никола Летний. День Николая Угодника еще отмечают 19 декабря (дата смерти святого) и 11 августа (рождение).

"Страна" выяснила, в чем смысл праздника, что можно и чего нельзя делать. Также мы публикуем поздравления и открытки в этот день.

История праздника

Архиепископ Николай Мирликийский родился в 270 году в обеспеченной православной семье в Патарах (современной Турции). Будущий архиепископ все время проводил в храме, где настоятелем служил его дядя - епископ Николай Патарский. Позже Николай Чудотворец стал чтецом и священником, дядя сделал его своим помощником и поручил говорить поучения пастве.

После смерти родителей Николай Чудотворец раздал наследство трем дочерям разорившегося богача (из-за этого дара святого в праздник принято дарить подарки). Он прославился и чудесами: разрушал языческих идолов, обличал еретиков, спасал тонущих моряков и их корабли, его молитва помогла избежать голода жителям Миры и вывела из заточения не одного незаконно осужденного. Николай Чудотворец умер в возрасте примерно 80 лет.

В 1087 году его мощи перенесли из Мир Ликийских (современная Анталия) в итальянский город Бари.

Чудотворцем святителя прозвали за чудеса, которые совершаются благодаря молитве. Ему молятся о любви и замужестве, о детях, просят спасти от одиночества, привлечь в жизнь удачу, в поисках работы или перед дорогой.

Молитва Николаю Угоднику:

Что можно и нельзя делать в праздник

22 мая желательно обратиться с молитвой к святому. В церкви или дома поблагодарить Николая Угодника за здоровье и мир в семье, испросить у него благополучия и помощи в укреплении веры. Считается, что сегодня нет запрета на труд, а вот стрижку лучше отложить на другой день.

Также нельзя отказывать тем, кто обратился к вам с просьбой о помощи, чтобы не прогневить Николая Угодника. Приветствуется милостыня и пожертвования.

До праздника Николая Чудотворца постарайтесь распрощаться с долгами, чтобы не терпеть финансовые трудности весь год.

Дождь на праздник считался милостью и свидетельствовал о хорошем урожае. Ранее на Николу Летнего устраивали крестные ходы с иконами и хоругвями, прося о дожде.

Поздравления с праздником

Вітаю зі святом Миколая! Нехай радість наповнить ваш будинок, святий угодник оберігає від негоди в житті і обдаровує світлом, добром і щастям!

С Угодником хочу поздравить,

Добра и мира пожелать,

Любви, надежды, крепкой веры,

Успех поймать, счастливой стать.

С Днем святого Николая Угоника! Пусть святитель помогает сбыться твоим мечтам, подарит радость и мир вашей семье.

Чудотворца не забуду, даровал семье он чудо,

Счастье льется через край, улыбка сверкает пускай!

В день Никлая Чудотворца невольно начинаешь верить в чудеса. Пусть праздник наполняет ваш дом теплом и счастьем. Живите в гармонии, искренне любите друг друга, пусть исполняются все сокровенные мечты.

Нехай святий Миколай принесе багато чудес! Бажаю, щоб сьогодні були лише добрі емоції, здійснялися заповітні мрії і було багато солодощів. З цим чудовим чарівним святом, нехай всі бажання справджуються!

Светлый моментов, теплых встреч

Пусть в семье будет кого беречь,

Светлых моментов вам всегда

И крепкого здоровья на века.

Сегодня в праздник желаю тебе добра и легкой жизни, пусть Николай одарит своей силой, успокоит в сердце любую тревогу и сделает жизнь счастливой!