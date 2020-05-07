В Карпатах, где сегодня, 7 мая, объявлена снеголавинная опасность, на горе Поп Иван Черногорский наблюдались снежные заносы высотой 15 сантиметров.

Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Уточняется, что по состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -3 градуса. Наблюдался северо-западный ветер до 14-15 м/с.

"Облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 см снега", - сказано в сообщении.

Напомним, в четверг, 7 мая, по прогнозам синоптиков, Украину ждут холодные дожди и мокрый снег.

Также мы писали о том, что на четвертый день мая Карпаты замело снегом.