Майская метель в Карпатах намела снежный покров до 15 сантиметров. Фото
В Карпатах, где сегодня, 7 мая, объявлена снеголавинная опасность, на горе Поп Иван Черногорский наблюдались снежные заносы высотой 15 сантиметров.
Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.
Уточняется, что по состоянию на 08:00 7 мая на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляла -3 градуса. Наблюдался северо-западный ветер до 14-15 м/с.
"Облачно, метель, ограниченная видимость до 20 метров. Выпало 15 см снега", - сказано в сообщении.
Напомним, в четверг, 7 мая, по прогнозам синоптиков, Украину ждут холодные дожди и мокрый снег.
Также мы писали о том, что на четвертый день мая Карпаты замело снегом.
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