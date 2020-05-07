Местные выборы в Украине состоятся по графику - 25 октября 2020 года. Партия "Слуга народа" не поддерживает идею их переноса.

Об этом в видеообращении, обнародованном в YouTube, заявил глава партии и заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко.

"Все разговоры, инсинуации о том, что они будут перенесены, отменены так и останутся ложью наших оппонентов. Местные выборы будут по графику - 25 октября 2020 года. Все украинцы смогут отправиться на избирательные участки и сделать свой выбор", - сказал Корниенко.

Касаемо карантина, Корниенко выразил надежду, что эта проблема к осени будет касаться Украины в меньшей мере.

"Мы верим, что эта проблема будет меньше касаться нашей страны. А ЦИК разработает такие механизмы на избирательных участках, которые обеспечат безопасность и избирателей, и всех, кто привлечен к избирательному процессу...", - сообщил Корниенко.

Напомним, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский жестко раскритиковал идею своей же партии о 5%-м барьере на местных выборах.

"Страна" рассказывала о том, как об инициативе ввести барьер в 5%, который значительно понизит шансы небольших партий пройти в местные советы, рассказывал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.