Существенных изменений в работе общественного транспорта пока в Украине не будет. Люди смогут массово воспользоваться им не раньше 22 мая, когда Кабмин планирует снять карантинные ограничения.

Об этом заявил в эфире "Завтрака с 1+1" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Если мы говорим о более широком круге, который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. То есть тотальный масочный режим, обязательные температурные проверки в местах большого скопления, постоянная дезинфекция", - сказал министр.

По его словам, метро к 22 мая еще не готово будет открыться.

"Довольно трудно будет в метро на уровне вагонов контролировать, сколько людей зашло. Чтобы организовать этот процесс проверки и контроля, это требует определенного времени и организации. Поэтому тоже на 22 мая еще точно никто не готов", - добавил Криклий.

Ранее мы писали, когда запустят общественный транспорт в Украине. При самых оптимистичных прогнозах подземный транспорт в Киеве, а также Харькове и Днепре заработает в конце июня или начале июля.

Вчера, 6 мая, мы сообщали что Кернес хочет 12 мая открыть метро в Харькове.