За минувшие сутки в ВСУ обнаружили два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же в армии Covid-19 на сегодняшний день болеют 29 человек.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"На 07.00 7 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и зафиксировано два летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 223 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 63 человека ", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки болезнь выявили у военнослужащих в Одесской и Винницкой областях. Они лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Военные медики предупреждают, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с близкими людьми.

По данным на утро 7 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 691 человека. За сутки выявили 507 новых случаев заболевания Covid-19.

Ранее мы писали, что в ВСУ показали капсулу для транспортировки зараженных Covid-19 военных.