По состоянию на утро четверга, 7 мая, в мире уже 3 753 219 человек заразились коронавирусом. Вчера этот показатель составлял 3 663 911. За сутки на планете коронавирус выявили у 89 308 человек.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что общее число смертей пациентов с Covid-19 в мире достигло 263 843 (+6 555 за сутки). 1 245 560 людей выздоровели (+46 246 за сутки).

По состоянию на утро 7 мая по числу случаев коронавируса лидируют:

США - 1 228 603 (73 431 смерть, 189 910 выздоровевших);





Испания - 220 325 (25 857 смертей, 126 002 выздоровевших);





Италия - 214 457 (29 684 смертей, 93 245 выздоровевших);





Великобритания - 202 359 (30 150 смертей, 934 выздоровевших);





Франция - 174 224 (25 812 смертей, 54 081 выздоровевший);





Германия - 168 162 (7 275 смертей, 139 900 выздоровевших);





Россия - 165 929 (1 537 смертей, 21 327 выздоровевших);





Турция - 131 744 (3 584 смерти, 78 202 выздоровевших);





Бразилия - 126 611 (8 588 смертей, 51 370 выздоровевших);





Иран - 101 650 (6 418 смертей, 81 587 выздоровевших).

Напомним, по состоянию на утро 7 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 691 человека.

Также "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что происходит в Украине и мире 7 мая в связи с пандемией коронавируса.