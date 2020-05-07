В Институте нацпамяти записали видеоролик, посвященный окончанию Второй мировой войны. В нем глава Института нацпамяти Антон Дробович обрушился на "культ победы".

"Важнейшим уроком войны должен быть не культ победы, а умение ценить мир, категорически и бескомпромиссно защищать его", - сказал Дробович.

Он также сравнил Россию с нацистами, против которых шла война 75 лет назад.

"Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Сегодня - это путинская Россия, которая посягает на нашу территорию, пытается разрушить международную системы безопасности и угрожает миру в Европе. Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - утверждает глава Институту нацпамяти.

Также он заявил, что во время той войны украинцы "воевали за чужие интересы".

"Трагедия украинского народа во времена Второй мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга", - заявил Дробович. По его мнению, "нацисты и коммунисты одинаково не считались с ценой человеческой жизни. Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем".

Как сообщала "Страна", Украина отметит День Победы на балконах, а цветы предлагают возлагать по 10 человек.

Напомним, в онлайн-марше "Интера" ко Дню Победы участвует уже более 300 тысяч украинцев.