В Киеве 6 мая случился прорыв водопроводных сетей на Кловском спуске, из-за этого без воды остались семь домов и поликлиника. Также водоснабжение перекрывали на десятке других улиц. По состоянию на утро 7 мая холодной воды в столице нет в 36 домах.

Об этом передает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Так, по состоянию на 10:00 7 мая временно отсутствует холодное водоснабжение по адресам:

ул. Рабочая, дома с №1 по №35

ул. Кулибина, 14

Сообщается, что ремонтные бригады "Киевводоканала" уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений. Ориентировочный срок выполнения работ - одни сутки.

Напомним, мэр Виталий Кличко объяснил потопы в Киеве тем, что за три дня в столице выпала месячная норма осадков.