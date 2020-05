Американское издание смоделировало ситуацию, что было бы с планетой, если сбросить водородную бомбу мощностью в десять тысяч мегатонн на столицу России, Москву.

Соответствующая модель проекта опубликована на портале We Are The Mighty

Над созданием такого мега-оружия работал физик-теоретик Эдвард Теллер (его также называют "отец водородной бомбы"). Причем США отказались от идеи разработки бомбы такой мощности, так как ее применение могло бы привести к необратимым последствиям и гибели сотен миллионов людей.

"Мощные ядерные осадки немедленно привели бы к смертельным уровням радиации во многих странах и, вероятно, отравили бы всю Землю", - говорится в исследовании.

Бомба в 10 000 мегатонн была бы достаточно мощной, чтобы испепелить всю Францию и Германию. Также журналисты смоделировали термоядерный удар по Москве и выяснили, как он отразился бы на огромных территориях Западной Европы, а также мог бы сказаться и на США.

"Теоретически создание такого оружия возможно, но разве нам нужна одна бомба, способная на такое?", - подытожили в издании.

Приложение NUKEMAP показывает ущерб от 100-мегатонного взрыва в Москве. Оранжевый и желтый овалы, идущие на северо-восток, являются радиоактивными осадками после взрыва.

Напомним, США провели учения на случай ядерного удара России по странам НАТО. Учения проходили на военной базе в Небраске при участии министра обороны США Марка Эспера.

Также мы писали, что ядерные испытания КНДР могут разбудить супервулкан Пэктусан, что грозит изменением климата на Земле.