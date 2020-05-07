За январь-апрель 2020 года объем внешней торговли Китая составил $1,3 трлн. В годовом выражении снижение достигло 7,5%, это обусловлено влиянием кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные китайской таможенной статистики пишет "Интерфакс".

Отмечается, что в долларах китайский экспорт снизился на 9%, до $678,28 млрд, импорт снизился на 5,9%, до $620,05 млрд.

При расчетах в китайских юанях падение товарооборота составило 4,9%, экспорта - на 6,4%, импорта - на 7,5%.

В апреле оборот китайской внешней торговли достиг $355,2 млрд, снизившись по сравнению с апрелем 2019 года на 5% (в юанях - на 0,7%). Экспорт зафиксирован на уровне $200,28 млрд, увеличившись на 3,5% (в юанях - на 8,2%), импорт - $154,94 млрд, сокращение на 14,2% (в юанях - на 10,2%).

Напомним, по прогнозам Еврокомиссии, ВВП Китая в этом году вырастет лишь на 1%, а в 2021 на 7,8%.