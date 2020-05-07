Счетная палата Украины по итогам 2019 года, проверив 602 гособъекта, выявила бюджетные нарушения и недостачи на сумму 50 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, как сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, сумма нарушений в 2,9 раза превышает ту, которая была выявлена в 2018 году. В частности, 65% (32,1 миллиарда гривен) выявленных нарушений составили нарушения бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 миллиарда гривен) - неэффективные управление средствами и их использование, еще 6% (3 миллиарда гривен) - нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета.

Также сообщается, что по результатам проведенных в течение года контрольных мероприятий установлено недопоступление в государственный бюджет почти 38,8 миллиарда гривень. Общий объем проверенных средств составил более 763 миллиарда гривен.

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