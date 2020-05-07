В Кропивницком массовое нашествие птиц, причем впервые на памяти старожилов. Сотни уток, гусей и лебедей "высадились" на местной реке Ингул, которая протекает через весь город. То есть, дикие пернатые начали обустраиваться фактически среди жилых кварталов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Около сотни лебедей прилетели на Ингул не так давно и уже начали гнездиться. Днем они держатся на середине реки, а вот утром или вечером подплывают ближе к берегу. Местные жители караулят возле водоема, чтобы птиц не обижали и не подожгли камыш с гнездами. Так много лебедей здесь видят впервые.

По словам специалистов, птицы вернулись в центр города, потому что здесь сейчас тихо.

"Это связано, конечно, с карантином. Из-за того, что меньше людей отдыхают на берегу. Нет музыки, нет шума и птицы выбрали нашу реку для своих гнезд. Они прилетают сюда со своим потомством, молодые птицы находят новые пары. Старые птицы прогоняют свое потомство и строят новые гнезда в камышах", - пояснил орнитолог Станислав Гулдавичус.

Отмечается, что местные жители беспокоятся, чтобы после завершения карантина люди не напугали птиц, так как лебеди могут оставить яйца и улететь.

Ранее мы сообщали, что на границе между Николаевской и Одесской областями заметили стаю розовых фламинго. По мнению орнитологов, птицы сбились с пути.

Также писали, что на водоемы Чернобыльской зоны прилетели лебеди.