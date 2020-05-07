В Румынии Конституционный суд постановил, что указ президента Клауса Йоханниса о введении в стране чрезвычайного положения в связи с коронавирусом являлся неконституционным и превышающим его полномочия.

Об этом сообщает Digi24.

"Конституционный суд установил, что указ о введении чрезвычайного положения №34/2020, вносящий изменения и дополняющий указ №1/1999 является в целом неконституционным", - сказано в сообщении.

В суде отметили, что только парламент определяет правовые рамки чрезвычайного положения, тогда как президент получает полномочия вводить его и контролировать выполнение.

Президент своим указом может установить чрезвычайное положение, очертив чрезвычайные меры, которые необходимо принять, и определяя, какие фундаментальные права и свободы будут ограничены, но исключительно в рамках законодательства о чрезвычайном положении, которое существует на момент принятия такого указа.

В данном случае президент, действуя в рамках своих законных полномочий, очертил, какие права и свободы граждан ограничиваются. В то же время, ряд других мер, такие как прямые закупки товаров госорганами, отстранение от должностей некоторых госслужащих, приостановление всех гражданских и уголовных дел и ряд других выходят за рамки законодательства о чрезвычайном положении, которое действовало на момент введения чрезвычайного положения, объясняет КС.

Суд считает, что президентский указ должен пройти парламентский контроль, и парламент должен был санкционировать превышение президентом определенных законом полномочий. Также суд признал неконституционным наложение штрафов за нарушение карантина. Их с начала карантина полиция выписала более 300 000, на общую сумму более 120 млн евро.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил, что шокирован решением, которое он назвал политическим. Он предупредил, что власти, возможно, теперь не смогут штрафовать людей за то, что они не соблюдают правила карантина, который, как ожидается, начнут ослаблять в середине мая.

Напомним, чрезвычайное положение в Румынии было объявлено на период с 25 марта по 14 мая. Президент страны заявил, что не будет продлевать срок его действия. С 15 мая в Румынии должны открыться парикмахерские, а также музеи и стоматологии.