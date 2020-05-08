Предлагаем вашему вниманию гороскоп на пятницу, 8 мая, для всех знаков Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вы можете рассчитывать на помощь близкого человека. Не отказывайтесь от поддержки хотя бы в знак доверия. В этот период есть возможность примириться с теми, кто в ссоре с вами.

Телец (21.04 - 20.05)

День будет удачным для общения с вашим любимым человеком. Звезды советуют сменить обстановку на более романтичную: можно уехать к морю, спрятаться от посторонних глав в горах или выбрать кемпинг.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов день будет благоприятным, если вы проявите трудолюбие. Утром можно привести квартиру в порядок, а затем посвятить свое время креативному хобби или детям.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня Раков может ожидать весьма гостеприимный день - либо вас пригласят в гости, либо нагрянут с визитом к вам. Постарайтесь не навязывать знакомым свои привычки, не обременяйте их правилами.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов выпадает достаточно рутинный день, события которого совсем скоро приведут к реализации намеченных целей. Постарайтесь не нарушать экономный распорядок дел, чтобы окупить усилия.

Дева (24.08 - 23.09)

Для Дев день может ознаменоваться непредвиденными расходами на покупки. Совершив их, постарайтесь не терзать себя сомнениями. Планируйте предстоящие выходные с радостью.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы сегодня смогут наверстать упущенные возможности, если проявят амбициозность и здоровый эгоизм. Звезды советуют не увлекаться вредной пищей или алкоголем вечером. Во всем важна мера.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Этот день принесет Скорпионам возможность укрепить связи с авторитетными людьми. Все сложится как нельзя лучше, если вы не будете расточительны в вопросе финансов и легкомысленны в связях на стороне.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам выпадает прекрасный день, чтобы убедиться в правильности своего жизненного пути. Ваши идеи становятся популярнее, а поступки создают авторитет в профессии.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вам предстоит опробовать новую методику достижения успеха. Возможно, первая попытка будет неудачной. Не следует отчаиваться, вы на правильном пути.

Водолей (21.01 - 20.02)

Пятница принесет Водолеям неожиданное событие, которое позволит им проявить себя. Представители знака почувствуют гордость и обретут уверенность, укрепят связь с людьми, которых давно знают.

Рыбы (21.02 - 20.03)

День позволит Рыбам менять собственные принципы. Вы можете легко получить материальную компенсацию, если не будете брать на себя слишком много ответственных дел.