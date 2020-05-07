В четверг, 7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит два вопроса: проекты закона о госстраховании для медиков, заразившихся коронавирусом, и о привлечении интернов и врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с Covid-19.

Об этом свидетельствует повестка дня, обнародованная на сайте парламента.

Так, внеочередное заседание начнется в 14:00. Первым в повестке стоит законопроект № 3380 партии "Голос". Документ предусматривает обеспечение возможности привлекать интернов и врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Также предлагается увеличить пособия по временной нетрудоспособности до 100 процентов средней заработной платы медицинским работникам, которые находятся на самоизоляции, учитывая контакт с больным Covid-19 во время выполнения служебных обязанностей.

Вторым документом, который рассмотрят нардепы, является законопроект № 3376 который предусматривает госстрахование для медиков, заразившихся коронавирусом в результате лечения больных людей.

И альтернативный ему законопроект № 3376-1 которым предлагается выплачивать медикам, которые получили группу инвалидности вследствие борьбы с коронавирусом, 630 600 грн компенсации.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявлял, что их политсила планирует внести в Раду законопроекты по поддержке медиков и борьбе с коронавирусом, альтернативные предложенным оппозицией, и голосовать за них.