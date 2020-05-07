В высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья 7 мая, где три дня назад выпал снег, а температура опустилась до "минусовой" отметки, ожидается значительная снеголавинная опасность.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, в четверг 7 мая.

"7 мая в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (третьего уровень), а в Карпатах значительный мокрый снег", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 7 мая, в Украине во многих регионах ожидаются грозы. Так, в западных областях возможны сильные ливни.

Также мы сообщали, что в Украине прогнозируют мокрый снег, дожди и заморозки. На Западе страны возможен снег, однако уже к 9-10 мая погода вернется в норму.