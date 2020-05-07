Проведение выборов на Донбассе является невозможным в нынешних условиях. Сначала необходимо прекратить огонь, вывести российские войска и получить контроль Украины над границей.

Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент во время онлайн дискуссии в Фонде Маршалла, сообщает Голос Америки, в четверг, 7 мая.

"Главным образом, перед тем, как даже начать говорить об условиях для проведения местных выборов, необходимо гарантировать безопасность. Украина должна получить контроль над международным рубежом. Я думаю, президент Владимир Зеленский и его команда четко определили свою позицию. Они четко выразили свои намерения достичь мирного решения конфликта. Так что это зависит от того, имеют ли желание Путин и его команда прекратить войну и прекратить убивать граждан другой страны на территории этой страны", - добавил Кент.



По словам Кента, главным инструментом урегулирования на востоке Украины являются Минские соглашения. При этом Россия с первого дня подписания договоренностей нарушала их, заявил представитель Госдепа.



"Это война, которую развязала Россия. И Россия может ее прекратить. Российские силы продолжают убивать украинцев на украинской территории... Это война, в которой продолжают гибнуть люди. Украинцы гибнут на собственной территории. И именно Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя", - подытожил он.

Отметим, что в Минских соглашениях, на которые ссылается Кент, не предусмотрена передача участка украино-российской границы Киеву до выборов на Донбассе и предоставления региону особого статуса, закрепленного в Конституции Украины.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что в октябре 2020 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей пройдут местные выборы.