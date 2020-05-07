Данные на утро 7 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 691 человека
По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине зафиксировано уже 13 691 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 6 мая, этот показатель составлял 13 186 случаев. Новых эпизодов заражений - 507, сообщает ЦОЗ Минздрава.
Установлен новый рекорд по числу выздоровевших за сутки - 299 человек, вчера выписались по выздоровлению 222 (всего за период пандемии излечились 2 396).
Скончались за сутки 13 человек. Показатель летальности выше, чем вчера, когда было зафиксировано 11 смертей. За все время умерли 340 человек, из них 19 медработников. В основном это люди старше 50 лет (86%).
Ниже мы подготовили раскладку инфицирования в порядке убывания. Топ-3 не меняется. Это Черновицкая область, Киев и Ивано-Франковская область. Для наглядности ниже опубликована карта распространения коронавируса.
Черновицкая область - 2048 случаев;
г. Киев - 1675 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Тернопольская область - 951 случай;
Киевская область - 916 случаев;
Ровенская область - 817 случаев;
Днепропетровская область - 624 случая;
Закарпатская область - 600 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Одесская область - 568 случаев;
Винницкая область - 485 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Харьковская область - 448 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
Волынская область - 393 случая;
Черкасская область - 324 случая;
Запорожская область - 300 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Николаевская область - 171 случай;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Донецкая область - 89 случаев;
Черниговская область - 68 случаев;
Луганская область - 42 случая.
Всего в Украине было исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. К аппарату искусственной вентиляции легких подключались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.
В мире Covid-19 заболели более 3,8 миллионов человек. В странах Евросоюза инфицирование пошло на спад. Это следует из данных о новых случаях заболевания - государств ЕС нет в первом тройке, там США, Бразилия и Россия. Франция - на пятом месте, Испания - на восьмом, Италия даже не вошла в десятку.
Из-за устойчивого выздоровления Украина постепенно выходит из карантина, очередные ограничения сняты в понедельник, 11 мая.
О том, как Украина и мир борются с коронавирусом, какие заявления делают чиновники, следите в онлайн-репортаже "Страны" - Коронавирус 7 мая - последние новости.