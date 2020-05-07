По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине зафиксировано уже 13 691 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 6 мая, этот показатель составлял 13 186 случаев. Новых эпизодов заражений - 507, сообщает ЦОЗ Минздрава.

Установлен новый рекорд по числу выздоровевших за сутки - 299 человек, вчера выписались по выздоровлению 222 (всего за период пандемии излечились 2 396).

Скончались за сутки 13 человек. Показатель летальности выше, чем вчера, когда было зафиксировано 11 смертей. За все время умерли 340 человек, из них 19 медработников. В основном это люди старше 50 лет (86%).

Ниже мы подготовили раскладку инфицирования в порядке убывания. Топ-3 не меняется. Это Черновицкая область, Киев и Ивано-Франковская область. Для наглядности ниже опубликована карта распространения коронавируса.

Черновицкая область - 2048 случаев;

г. Киев - 1675 случаев;

Ивано-Франковская область - 1055 случаев;

Тернопольская область - 951 случай;

Киевская область - 916 случаев;

Ровенская область - 817 случаев;

Днепропетровская область - 624 случая;

Закарпатская область - 600 случаев;

Львовская область - 595 случаев;

Одесская область - 568 случаев;

Винницкая область - 485 случаев;

Житомирская область - 468 случаев;

Харьковская область - 448 случаев;

Кировоградская область - 403 случая;

Волынская область - 393 случая;

Черкасская область - 324 случая;

Запорожская область - 300 случаев;

Полтавская область - 236 случаев;

Николаевская область - 171 случай;

Херсонская область - 146 случаев;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Сумская область - 131 случай;

Донецкая область - 89 случаев;

Черниговская область - 68 случаев;

Луганская область - 42 случая.

Всего в Украине было исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. К аппарату искусственной вентиляции легких подключались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В мире Covid-19 заболели более 3,8 миллионов человек. В странах Евросоюза инфицирование пошло на спад. Это следует из данных о новых случаях заболевания - государств ЕС нет в первом тройке, там США, Бразилия и Россия. Франция - на пятом месте, Испания - на восьмом, Италия даже не вошла в десятку.

Из-за устойчивого выздоровления Украина постепенно выходит из карантина, очередные ограничения сняты в понедельник, 11 мая.

О том, как Украина и мир борются с коронавирусом, какие заявления делают чиновники, следите в онлайн-репортаже "Страны" - Коронавирус 7 мая - последние новости.