Во время карантина увеличилось количество схем, с помощью которых мошенники разводят людей. Так, в Украине появилась новая схема. Аферисты обещают спасти деньги, потраченные на турпоездки, которые отменили из-за коронавирусного карантина.

Об этом пишет "Сегодня".

Эксперт по кибербезопасности Александр Карпов рассказал, что мошенники предлагают вернуть не 100% от потраченных денег, а 95%, чтобы войти в доверие к жертве.

"Чтобы было правдоподобнее, предлагают такое - мол, мы вам вернем, не сто процентов, а девяносто пять. Но вы нам авансом за наши услуги заплатите вот столько-то. Как только вы связываетесь, и у вас просят предоплату - это мошенничество", - объясняет Карпов.

Жертва мошенников, Сергей Нижельский еще зимой купил дорогую путевку в Египет. Должен был лететь в начале апреля, но не сложилось.

"Я уже было попрощался с деньгами, но где-то на вторую неделю изоляции мне позвонили, и предложили за 20% вернуть полную стоимость путевки. Ребята знали и дату, и время вылета, то есть все детали нашего отдыха. Ну и я согласился", - поделился он.

Такая "услуга" обошлась Сергею в пять тысяч гривен. За эту кругленькую сумму мужчине обещали вернуть потраченные на отдых кровные всего за три дня.

"Я им перезвонил, и конечно же телефоны были вне зоны. Начал штормить потом туроператора, а они об этом не знают, в общем, ни сном, ни духом. Короче, понял что это попросту развод. Когда в интернете наткнулся на таких же, как и я, понял что они попались на такую же уловку", - говорит Сергей.

На практике средства действительно можно вернуть, впрочем, длится такая процедура как минимум от одного до трех месяцев. Да еще и туроператор отказывается до последнего.

"Деньги не возвращают. То есть они в личном кабинете у каждого турагента висят, они никуда не уходят, никто их не забирает. Операторы в связи со сложившейся ситуацией - карантинными условиями - переносят туры на более поздние даты вылета", - объяснила ситуацию владелица турфирмы.

Вчера мы сообщали, что телефонные мошенники снимали деньги с карт украинцев не выходя из СИЗО.

А ранее писали, как в 11 областях Украины кибер-мошенники на 3,5 млн грн обманули желающих купить медицинские маски.