После того как исполнительные власти Украины пошли на некоторое смягчение карантинных мер, судебная власть тоже подключилась к процессу.

Так, например, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области рассматривая админдело о нарушении карантина, постановил, что люди не обязаны надевать маски на огороде, поскольку он не является общественным местом.

Об этом передает портал Право.

В решении суда указано, что административный протокол был составлен в отношении лица, которое находилось без маски на огороде за домом, расположенного на территории домовладения. Его действия квалифицированы по ст. 44-3 КУоАП как административное правонарушение.

Суд признал, что согласно разъяснению Кабмина, огород за домом расположен на территории домовладения и не является общественным местом, а потому нахождение на огороде без маски не подпадает под запрет, установленный подпунктом 1 пункта 2 постановления КМУ №255 от 02.04.2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине после карантина заработали более половины продовольственных рынков.