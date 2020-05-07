В Луцке внесли изменения в перечень объектов общего пользования, которые могут работать в период карантина, веденного из-за пандемии коронавирус Covid-19.

Такое решение приняли во время внеочередной сессии Луцксовета, в среду, 6 мая.

Так, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Юрий Кирилюк рассказал, что во время карантина разрешена работа магазинов, торгующих пестицидами, агрохимикатами, кормами, бытовой химией и средствами гигиены, деталями и принадлежностями для транспортных средств и сельскохозяйственной техники, средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, планшетами, ноутбуками и другими товарами, которые воспроизводят и передают информацию.

Работать можно так же салонам и мастерским оптики, а также веломагазинам и мастерским по ремонту велосипедов. Магазины строительных материалов, бытовой техники должны организовывать работу в режиме доставки.

Также чиновник добавил, что предприятия по техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления, деятельности по подключению потребителей к Интернету, по изготовлению технических и других средств реабилитации, химчистки, пункты изготовления ключей тоже могут работать в привычном режиме.

Кроме того, в Луцке откроется и зоопарк.

Напомним, в Луцке, еще 8 апреля, смягчили условия карантина в городе.

Также мы писали, что Кабмин официально продлил карантин до 22 мая, но ослабил ограничения уже с 11-го.