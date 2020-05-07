После резких выпадов в адрес Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса, власти США довольно прозрачно заявили о планах создания альтернативной глобальной системы охраны здоровья.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он не исключил, что Вашингтон создаст свою альтернативу ВОЗ из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, как сообщает Fox Business.

Журналист спросил Помпео о том, будет ли Белый дом создавать аналог ВОЗ. Госсекретарь ответил уклончиво, но не исключил такой возможности.

По словам Помпео, в настоящее время администрация президента США обдумывает, "какие дальнейшие действия являются наилучшими". Он уточнил, что Дональд Трамп поставил четкую задачу: не допустить, чтобы "ВОЗ снова потерпела неудачу".

"Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи. При этом США должны найти способ, который позволит стране оставаться лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения", - добавил глава Госдепа.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ продлила действие режима глобальной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.