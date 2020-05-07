Представитель УВКБ ООН в Украине Пабло Матеу призвал открыть перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе, чтобы местные жители снова могли получать пенсии и не обрывались связи между людьми.

Об этом он рассказал в интервью DW.

По словам Матеу, на линии разграничения с укранской стороны есть села, где не могут купить еду и получить пенсии.

"До карантина 36 населенных пунктов не имели транспортного сообщения с внешним миром. Теперь, как мы выяснили, таких уже 71. Около полусотни поселков не имеют доступа к первичной медицинской помощи и даже не имеют продуктовых магазинов. А ведь из-за карантина никуда ездить нельзя", - сказал Матеу.

Также он считает, что открыть границу необходимо для граждан, которые "застряли" по другую сторону, а также, чтобы пенсионеры смогли получать пенсию.

"На некоторых пунктах пересечения линии разграничения есть отделения "Ощадбанка", в которых можно получить пенсию. Они находятся сразу за шлагбаумом пограничников. Например, такое отделение есть в Станице Луганской. Имеет смысл открыть мобильные отделения "Ощадбанка" и на других пунктах пропуска, чтобы люди могли там забрать пенсию и не ехать для этого в город. Если же люди захотят посетить родственников в Киеве или в других регионах, то в этих случаях, очевидно, должны применяться такие же предписания, как при пересечении границ, то есть, самоизоляция на две недели", - предлагает чиновник ООН.

"Второй аспект - это необходимость открыть линию разграничения для гражданского населения. Есть немало людей, которые "застряли" по другую сторону. Например, люди, которые незадолго до закрытия пунктов пропуска поехали навестить родственников и теперь уже больше месяца не могут вернуться домой. Кроме того, есть немало пенсионеров, проживающих на неподконтрольной правительству территории. Они до закрытия линии разграничения регулярно ездили на подконтрольную территорию получать пенсию. Сейчас они не могут ее получить", - добавил Матеу.

Также он заявил, что нужно постараться убедить правительство Украины отказаться от обязательной регистрации в качестве внутренне перемещенного лица для получения пенсии. Матеу надеется, что пандемия побудит правительство пересмотреть подходы к регистрации внутренних переселенцев, а также к реализации прав граждан Украины, проживающих на неподконтрольной территории.

Раннее мы писали, что происходит с украинцами, которые застряли на Донбассе из-за карантина.