Пока ведущие страны мира работают над созданием вакцины против Covid-19, ученые не прекращают поиск уже существующих препаратов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Так, в США вирусологи из больницы Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке установили, что препараты разжижающие кровь, могут помочь в лечении пациентов с тяжелой формой Covid-19. Об этом сообщает CNN.

"Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с Covid-19", - говорится в докладе, опубликованном в журнале Американского колледжа кардиологов.

Речь идет о снижении количества сгустков крови по всему телу, которые появляются у больных коронавирусом. Доктор Валентин Фустер и его коллеги осмотрели более 2 700 пациентов, проходивших лечение в больнице Mount Sinai Hospital. С марта некоторым больным начали давать препараты против свертывания крови.

Медики обнаружили, что среди пациентов, которым давали лекарства, умерли 29% пациентов, тогда как в группе больных, которые не получали препараты для разжижения крови, умерли 63% больных.

"Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кому их не давали", - сказал Фустер.

Однако, исследователи отметили, что эти выводы пока не достаточно проверены, чтобы уже сейчас менять протоколы по лечению больных.

Ранее "Страна" сообщала, что в США из-за коронавируса ежедневно будут усыплять по 160 тысяч поросят.