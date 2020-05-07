Между Минском и Москвой возник новый очаг напряженности. Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского "Первого канала". Причиной такого решения стал сюжет российских журналистов о ситуации с коронавирусом в Беларуси.

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Он уточнил, что речь идет о "двух сотрудников корпункта". Между тем, о лишении аккредитации съемочной группы "Первого канала" сообщил и телеканал "Беларусь-1", заявив, что причиной стал сюжет о ситуации с эпидемией коронавируса в республике, содержащий "фейковую информацию".

"МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - было заявлено в эфире.

В среду, 6 мая, на "Первом канале" вышел сюжет из белорусских Столбцов, в котором заявлялось о "резком ухудшении ситуации с коронавирусом" в Беларуси. В сюжете также отмечалось что "официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия", а в качестве иллюстрации журналисты сняли панорамную картину местного кладбища.

Ранее "Страна" сообщала, что Бацька еще ни разу не сдавал тест на коронавирус.