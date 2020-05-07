В Испании власти хотя и объявили о некотором смягчении карантинного режима, но на всякий случай решили перестраховаться.

Конгресс Испании пошел навстречу правительству и принял решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Он будет действовать до 24 мая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на испанскую газету El Pais.

Соответствующее решение поддержали 178 депутатов, против было - 75, воздержались - 97.

Это уже четвертое продления чрезвычайного положения в Испании. При этом нынешнее предложение премьер-министра Педро Санчеса было раскритиковано оппозицией, поэтому премьеру пришлось в последнюю минуту проводить переговоры, чтобы обеспечить обычное большинство в испанском Конгрессе, который состоит из 350 депутатов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Испании семьям разрешили гулять после полутора месяцев жесткого карантина.