В Украине новый скандал, связанный с пенитенциарной системой. Детективы ГБР начали расследование возможных незаконных методов следствия, которые могли иметь место в Кропивницком СИЗО. Здесь двух заключенных пытали сотрудники в масках, чтобы получить признание вины и заодно узнать, где те прячут полученные преступным путем деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, неустановленные работники следственного изолятора в форме без опознавательных знаков и масках неоднократно наносили нескольким заключенным телесные повреждения. Избиения совершались для того, чтобы заключенные признали свою вину в совершении преступлений, а именно разбое и незаконном похищении человека. Кроме этого, работники СИЗО пытались установить местонахождение денег, которые задержанные якобы получили преступным путем", - заявили в ГБР.

У заключенных обнаружили многочисленные гематомы на туловище и ногах.

Сейчас факт причинения телесных повреждений лицам, содержащимся под стражей в Кропивницком следственном изоляторе, по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий) расследуют следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Николаеве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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