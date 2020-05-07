После того как Пентагон показал видеокадры с НЛО, правительства некоторых стран всерьез задумались о происходящем.

И дальше всех решили пойти, пожалуй, в Японии. Министерство обороны Страны Восходящего солнца объявило о разработке протоколов на случай реальной встречи с НЛО. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно, как передает The Japan Times.

По его словам, военные пропишут сценарии регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО. Таро Коно так же отметил, что японские военные пилоты никогда не сталкивались с такими явлениями, но перестраховка лишней не будет.

Военный министр заявил, что хоть лично он и не верит в зеленых человечков, но после появления видео Пентагона, хотел бы получить от США подробный отчет и анализ новых данных.

Напомним, президент Трамп назвал кадры своих военных "адским видео" и заинтересовался деталями съемок НЛО.