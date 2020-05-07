Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 7 мая

Украинцам показали актуальную карту распространения коронавируса по областям на 7 мая. В целом известно о 507 новых инфицированных.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 485 (251 выздоровели)

Волынская область - 393 (109 выздоровели)

Днепропетровская область - 624 (73 выздоровели)

Донецкая область - 89 (16 выздоровели)

Житомирская область - 468 (43 выздоровели)

Закарпатская область - 600 (86 выздоровели)

Запорожская область - 300 (104 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 1055 (126 выздоровели)

Киев - 1675 (110 выздоровели)

Киевская область - 916 (103 выздоровели)

Кировоградская область - 403 (189 выздоровели)

Луганская область - 42 (11 выздоровели)

Львовская область - 595 (128 выздоровели)

Николаевская область - 171 (35 выздоровели)

Одесская область - 568 (23 выздоровели)

Полтавская область - 236 (81 выздоровели)

Ровенская область - 817 (120 выздоровели)

Сумская область - 131 (63 выздоровели)

Тернопольская область - 951 (211 выздоровели)

Харьковская область - 448 (49 выздоровели)

Херсонская область - 146 (62 выздоровели)

Хмельницкая область - 138 (35 выздоровели)

Черкасская область - 324 (101 выздоровел)

Черновицкая область - 2048 (258 выздоровели)

Черниговская область - 68 (9 выздоровели).

"Подтверждено 13 691 случаев COVID-19, из них 507 за последние сутки. Болезнь подтверждена у 933 детей и 2 660 медиков. Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР. На амбулаторном лечении находится 9 498 пациентов, из них 763 ребенка и 2 193 медработников. Всего нуждались в госпитализации 4 193 человек, из них 170 детей и 467 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков", - указано в сообщении.

Также отмечается, что от осложнений коронавируса скончались 320 украинцев, большинство из которых - люди старше 50 лет. 2 396 человек уже излечились и сдали повторный тест на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 7 мая, в Киеве число инфицированных коронавирусом возросло до 1 675 человек. За минувшие сутки Covid-19 выявили у 24 пациентов. По сравнению со вчерашним днем число новых случаев снизилось почти втрое (суточный прирост 6 мая составлял 68 случаев).

Как сообщала "Страна", 7 мая количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 13 691 человека.