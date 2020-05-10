Калимантанские орангутаны при виде чешущихся сородичей начинают тоже почесываться - подобно людям, зевающим при виде чужой зевоты. К такому выводу пришли биологи из Нидерландов, в течение трех месяцев наблюдавшие за девятью взрослыми приматами, которые живут в неволе.

Результаты исследований заразительного чесания опубликованы в American Journal of Primatology.

Социальные виды животных часто копируют поведение сородичей. Это помогает укрепить связи внутри группы, тем самым повысив ее шансы на выживание, а также продемонстрировать эмпатию. Иногда копирование бывает непроизвольным - как в случае с зеванием. Еще одно распространенное заразное поведение - чесание.

Сотрудники Лейденского университета решили изучить заразное поведение среди калимантанских орангутанов. С февраля по май они следили за девятью взрослыми обезьянами в открытом зоопарке для приматов.

Ученые регистрировали все случаи заразного поведения между особями, находившимися в поле зрения друг друга (до 10 метров).

Ученые пришли к выводу, что зевание проявляется редко и не копируется. Случаев же чесания было довольно много - 597. Орангутаны значительно чаще начинали чесаться, если до этого при них чесался другой сородич. Заразное чесание наблюдалось примерно в три раза чаще, чем одиночное, когда орангутаны друг друга не видели. Причем заражали чесанием животные друг друга в первые полторы минуты.

Частота заразного чесания зависела от ситуации, в которой находились приматы, а также от их отношений. Так, наиболее заразным чесание было среди недружелюбных особей в напряженной ситуации, которая могла закончиться дракой.

Вероятно, чесание у калимантанских орангутанов - это показатель напряжения.

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