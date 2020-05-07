Трамп наложил вето на "оскорбительную" резолюцию Конгресса, запрещавшую ему применять военную силу
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию американского Конгресса, запрещавшую ему применять военную силу против Ирана. Палата представителей ограничила военные полномочия главы Белого дома этим документом в январе.
О наложении вето сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента, распространенное Белым домом.
"Сегодня я наложил вето на резолюцию S.J.Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана. Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная в Конгресс демократами в рамках их стратегии победы на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку", - сказано в заявлении.
Трамп уверен, что резолюция Конгресса основана на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была полностью разрешена американским законом.
"Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!" - заявил Трамп.
Напомним, упомянутый Трампом Сулеймани был убит по приказу президента США 3 января.
После этого на Ближнем Востоке резко накалилась обстановка. Напряжение не спадает до сих пор.