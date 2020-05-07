Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию американского Конгресса, запрещавшую ему применять военную силу против Ирана. Палата представителей ограничила военные полномочия главы Белого дома этим документом в январе.

О наложении вето сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента, распространенное Белым домом.



"Сегодня я наложил вето на резолюцию S.J.Res. 68, которая предписывала мне прекратить использование вооруженных сил Соединенных Штатов в военных действиях против Ирана. Это была очень оскорбительная резолюция, внесенная в Конгресс демократами в рамках их стратегии победы на выборах 3 ноября путем разделения Республиканской партии. Те немногие республиканцы, которые голосовали за нее, сыграли им на руку", - сказано в заявлении.

Трамп уверен, что резолюция Конгресса основана на "неверном понимании фактов и закона" и настаивает, что ликвидация иранского генерала Касима Сулеймани была полностью разрешена американским законом.

"Резолюция подразумевает, что конституционные полномочия президента по применению военной силы ограничены защитой Соединенных Штатов и их вооруженных сил от неминуемого нападения. Это неверно. Мы живем во враждебном мире среди возникающих угроз, и конституция признает, что президент должен уметь предвидеть следующие шаги наших противников и принимать быстрые и решительные ответные меры. Вот что я сделал!" - заявил Трамп.

Напомним, упомянутый Трампом Сулеймани был убит по приказу президента США 3 января.

После этого на Ближнем Востоке резко накалилась обстановка. Напряжение не спадает до сих пор.